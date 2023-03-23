Победа Украины вдохновит другие народы на борьбу против империи
РФ потеряла в Украине более 168 тыс. военных с начала полномасштабного вторжения
В течение 22 марта ВСУ ликвидировали 660 окупантов, 20 вражеских беспилотников, 13 танков, 11 бронированных машин, 2 системы РСЗО и средство ПВО
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 3570 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 6898 (+11)
- артиллерийских систем – 2608 (+19)
- РСЗО – 511 (+2) ед.
- средства ПВО ‒ 273 (+1)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203 (+20)
- крылатые ракеты ‒ 909 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5452 (+18)
- специальная техника ‒ 273 (+3)
Данные уточняются.
- Напомним, утром в Генштабе отчитывались , что россияне стремятся восполнить потери живой силы давлением на срочников, чтобы те подписали контракт, а ВСУ в течение суток отразили 83 вражеских атаки.
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