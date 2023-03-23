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РФ потеряла в Украине более 168 тыс. военных с начала полномасштабного вторжения

23 мартa, 2023 четверг
08:02
война с Россией

В течение 22 марта ВСУ ликвидировали 660 окупантов, 20 вражеских беспилотников, 13 танков, 11 бронированных машин, 2 системы РСЗО и средство ПВО

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3570 (+13)
  • боевых бронированных машин ‒ 6898 (+11)
  • артиллерийских систем – 2608 (+19)
  • РСЗО – 511 (+2) ед.
  • средства ПВО ‒ 273 (+1)
  • самолетов – 305 (+0)
  • вертолетов – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203 (+20)
  • крылатые ракеты ‒ 909 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5452 (+18)
  • специальная техника ‒ 273 (+3)

Данные уточняются.

  • Напомним, утром в Генштабе отчитывались , что россияне стремятся восполнить потери живой силы давлением на срочников, чтобы те подписали контракт, а ВСУ в течение суток отразили 83 вражеских атаки.
Украина
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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