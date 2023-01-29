РФ потеряла в Украине 126 160 военных с начала полномасштабного вторжения

Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 126160 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 3197 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22) ед,

артиллерийских систем – 2195 (+7) ед,

РСЗО – 453 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,

самолетов – 293 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),

крылатые ракеты ‒ 796 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5037 (+10) ед,

специальная техника – 199 (+0).

Напомним, согласно утреннему сведению Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны совершили 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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