РФ потеряла в Украине 126 160 военных с начала полномасштабного вторжения
За сутки 28 января ВСУ ликвидировали 650 оккупантов, 22 боевых бронированных машин, 8 танков и 7 артиллерийских систем
Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 126160 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3197 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 2195 (+7) ед,
- РСЗО – 453 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5037 (+10) ед,
- специальная техника – 199 (+0).
- Напомним, согласно утреннему сведению Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны совершили 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
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