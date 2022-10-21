Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 66 750 (+100) оккупантов

танков – 2573 (+6) ед.

боевых бронированных машин - 5258 (+3) ед.

артиллерийских систем – 1648 (+2) ед.

реактивных систем залпового огня – 372 (+0) ед.

средств ПВО – 189 (+0) ед.

самолетов – 269 (+0) ед.

вертолетов - 243 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1325 (+14) ед.

крылатых ракет – 329 (+0) ед.

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1) ед.

специальной техники – 147 (+0) ед.

Данные уточняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb