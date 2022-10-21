РФ потеряла около 66 750 военных, 2573 танка и 1325 дронов за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 21 октября оккупанты потеряли около 66 750 военных, 5258 бронемашин, 2573 танка и 1325 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 66 750 (+100) оккупантов
- танков – 2573 (+6) ед.
- боевых бронированных машин - 5258 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 1648 (+2) ед.
- реактивных систем залпового огня – 372 (+0) ед.
- средств ПВО – 189 (+0) ед.
- самолетов – 269 (+0) ед.
- вертолетов - 243 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1325 (+14) ед.
- крылатых ракет – 329 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4006 (+1) ед.
- специальной техники – 147 (+0) ед.
Данные уточняются.
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