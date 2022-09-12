Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке. С 24 февраля по 12 сентября российские оккупанты во время войны в Украине потеряли:

личного состава – около 52 950 (+300) человек

человек танков – 2168 (+14) ед.

ед. боевых бронированных машин – 4640 (+23) ед.

ед. артиллерийских систем – 1269 (+6) ед.

ед. РСЗО – 311 (+0) ед.

ед. средства ПВО – 162 (+0) ед.

ед. самолетов – 243 (+1) ед.

ед. вертолетов – 213 (+0) ед,

ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1)

крылатые ракеты – 216 (+0) ед.

ед. корабли/катера – 15 (+0) ед.

ед. автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) ед.

ед. специальная техника – 117 (+0)

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Криворожском и Донецком направлениях.

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