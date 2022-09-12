РФ потеряла около 52,9 тыс. военных, 4640 боевых бронемашин и 243 самолета за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ
За сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 23 бронированных машин, 14 танков и самолет
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке. С 24 февраля по 12 сентября российские оккупанты во время войны в Украине потеряли:
- личного состава – около 52 950 (+300) человек
- танков – 2168 (+14) ед.
- боевых бронированных машин – 4640 (+23) ед.
- артиллерийских систем – 1269 (+6) ед.
- РСЗО – 311 (+0) ед.
- средства ПВО – 162 (+0) ед.
- самолетов – 243 (+1) ед.
- вертолетов – 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1)
- крылатые ракеты – 216 (+0) ед.
- корабли/катера – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) ед.
- специальная техника – 117 (+0)
За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Криворожском и Донецком направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное