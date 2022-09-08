РФ потеряла около 51,2 тыс. военных, 2112 танков, 239 самолетов и 1226 систем артиллерии за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ
За сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 640 военных, 37 бронированных машин, 15 танков и 32 артиллерийских системы
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.С 24 февраля по 8 сентября российские оккупанты во время войны в Украине потеряли:
- личного состава – около 51 250 (+640) человек
- танков – 2112 (+15) ед.
- боевых бронированных машин – 4557 (+37) ед.
- артиллерийских систем – 1226 (+32) ед.
- РСЗО – 305 (+5) ед.
- средства ПВО – 159 (+3) ед.
- самолетов – 239 (+2) ед.
- вертолетов – 210 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4)
- крылатые ракеты – 214 (+0)
- корабли/катера – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) ед.
- специальная техника – 110 (+1)
За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.
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