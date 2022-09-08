Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке. С 24 февраля по 8 сентября российские оккупанты во время войны в Украине потеряли:

личного состава – около 51 250 (+640) человек

танков – 2112 (+15) ед.

боевых бронированных машин – 4557 (+37) ед.

артиллерийских систем – 1226 (+32) ед.

(+32) ед. РСЗО – 305 (+5) ед.

средства ПВО – 159 (+3) ед.

самолетов – 239 (+2) ед.

вертолетов – 210 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4)

крылатые ракеты – 214 (+0)

корабли/катера – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3344 (+24) ед.

специальная техника – 110 (+1)

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.

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