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Главная война с Россией РФ потеряла около 50,6 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов и 1194 системы артиллерии с 24 февраля, - Генштаб ВСУ

РФ потеряла около 50,6 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов и 1194 системы артиллерии с 24 февраля, - Генштаб ВСУ

7 сентября, 2022 среда
09:34
война с Россией

За сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 460 военных, 36 бронированных машин, 20 танков и 15 артиллерийских систем

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке.С 24 февраля по 7 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:

  • личного состава – около 50 610 (+460) человек
  • танков – 2097 (+20) ед.
  • боевых бронированных машин – 4520 (+36) ед.
  • артиллерийских систем – 1194 (+15) ед.
  • РСЗО – 300 (+4) ед.
  • средств ПВО – 156 (+0) ед.
  • самолетов – 237 (+1) ед.
  • вертолетов – 208 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4)
  • крылатых ракет – 214 (+5)
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед.
  • специальной техники – 109 (+0)

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.

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Украина
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