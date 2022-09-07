Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке. С 24 февраля по 7 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:

личного состава – около 50 610 (+460) человек

танков – 2097 (+20) ед.

боевых бронированных машин – 4520 (+36) ед.

артиллерийских систем – 1194 (+15) ед.

РСЗО – 300 (+4) ед.

средств ПВО – 156 (+0) ед.

самолетов – 237 (+1) ед.

вертолетов – 208 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4)

крылатых ракет – 214 (+5)

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед.

специальной техники – 109 (+0)

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.

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