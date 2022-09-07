РФ потеряла около 50,6 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов и 1194 системы артиллерии с 24 февраля, - Генштаб ВСУ
За сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 460 военных, 36 бронированных машин, 20 танков и 15 артиллерийских систем
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в фейсбуке.С 24 февраля по 7 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:
- личного состава – около 50 610 (+460) человек
- танков – 2097 (+20) ед.
- боевых бронированных машин – 4520 (+36) ед.
- артиллерийских систем – 1194 (+15) ед.
- РСЗО – 300 (+4) ед.
- средств ПВО – 156 (+0) ед.
- самолетов – 237 (+1) ед.
- вертолетов – 208 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4)
- крылатых ракет – 214 (+5)
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед.
- специальной техники – 109 (+0)
За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.18
- Актуальное
- Важное