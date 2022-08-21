РФ потеряла около 45,2 тыс. военных, 1012 танков и 806 дронов за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 21 августа Россия потеряла около 45,2 тыс. военных, 4224 бронемашин, 1028 систем артиллерии, 1012 танков и 806 дронов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 45,2 тыс. (+300) оккупантов;
- танков – 1912 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 4224 (+12) ед.;
- артиллерийских систем – 1028 (+10) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 266 (+0) ед.;
- средств ПВО – 141 (+0) ед.;
- самолетов – 234 (+0) ед;
- вертолетов - 197 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 806 (+3) ед.;
- крылатых ракет – 190 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6) ед.;
- специальной техники – 99 (+2) ед.
За прошедшие сутки наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Николаевском направлениях.
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