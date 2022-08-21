Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 45,2 тыс. (+300) оккупантов;

танков – 1912 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 4224 (+12) ед.;

артиллерийских систем – 1028 (+10) ед.;

реактивных систем залпового огня – 266 (+0) ед.;

средств ПВО – 141 (+0) ед.;

самолетов – 234 (+0) ед;

вертолетов - 197 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 806 (+3) ед.;

крылатых ракет – 190 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3143 (+6) ед.;

специальной техники – 99 (+2) ед.

За прошедшие сутки наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Николаевском направлениях.

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