РФ потеряла около 41 350 военных, 1774 танка и 740 дронов за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 3 августа оккупанты потеряли около 41 350 военных, 1774 танка, 939 систем артиллерии и 740 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 41 350 (+180) оккупантов
- танков – 1774 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 4022 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 939 (+3) ед.
- реактивных систем залпового огня – 259 (+0) ед.
- средств ПВО – 118 (+1) ед.
- самолетов – 223 (+0) ед.
- вертолетов - 191 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед.
- крылатых ракет – 180 (+6) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8) ед.
- специальной техники – 83 (+1) ед.
В течение 2 августа наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.06
Покупка 39.06Продажа 39.9
-
EUR
Покупка 39.44Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное