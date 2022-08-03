Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 41 350 (+180) оккупантов

танков – 1774 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 4022 (+8) ед.

артиллерийских систем – 939 (+3) ед.

реактивных систем залпового огня – 259 (+0) ед.

средств ПВО – 118 (+1) ед.

самолетов – 223 (+0) ед.

вертолетов - 191 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 740 (+1) ед.

крылатых ракет – 180 (+6) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2922 (+8) ед.

специальной техники – 83 (+1) ед.

В течение 2 августа наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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