РФ потеряла около 40 670 военных, 1759 танков и 733 беспилотника за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 30 июля оккупанты потеряли около 40 670 военных, 3995 бронемашин, 1759 танков и 733 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 40 670 (+170) оккупантов;
- танков – 1759 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин – 3995 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 906 (+6) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 258 (+0) ед.;
- средств ПВО – 117 (+0) ед.;
- самолетов – 222 (+0) ед.;
- вертолетов - 190 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 733 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 174 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) ед.;
- специальной техники – 78 (+1) ед.
В течение 29 июля наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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