Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . Ориентировочные потери России за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 40 670 (+170) оккупантов;

танков – 1759 (+10) ед.;

боевых бронированных машин – 3995 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 906 (+6) ед.;

реактивных систем залпового огня – 258 (+0) ед.;

средств ПВО – 117 (+0) ед.;

самолетов – 222 (+0) ед.;

вертолетов - 190 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 733 (+2) ед.;

крылатых ракет – 174 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) ед.;

специальной техники – 78 (+1) ед.

В течение 29 июля наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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