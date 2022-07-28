РФ потеряла около 40 230 военных, 1742 танка и 729 дронов за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 28 июля оккупанты потеряли около 40 230 военных, 1742 танка, 894 системы артиллерии и 729 дронов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли:
- личного состава – около 40 230 (+160) оккупантов;
- танков – 1742 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 3979 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 894 (+11) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 258 (+0) ед.;
- средств ПВО – 117 (+0) ед.;
- самолетов – 222 (+0) ед.;
- вертолетов - 190 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 729 (+3) ед.;
- крылатых ракет – 174 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) ед.;
- специальной техники – 75 (+0) ед.
В течение 27 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Криворожском направлении.
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