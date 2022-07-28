Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли:

личного состава – около 40 230 (+160) оккупантов;

танков – 1742 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3979 (+8) ед;

артиллерийских систем – 894 (+11) ед.;

реактивных систем залпового огня – 258 (+0) ед.;

средств ПВО – 117 (+0) ед.;

самолетов – 222 (+0) ед.;

вертолетов - 190 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 729 (+3) ед.;

крылатых ракет – 174 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) ед.;

специальной техники – 75 (+0) ед.

В течение 27 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Криворожском направлении.

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