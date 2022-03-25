РФ потеряла около 16100 военных, 1625 бронемашин, 561 танк, 291 систему артиллерии, 125 вертолетов и 115 самолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 25 марта оккупанты потеряли около 16100 военных, 561 танк, 291 систему артиллерии, 125 вертолетов, 115 самолетов и 90 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабной войны против Украины потери российских оккупантов составили:
- личного состава – около 16100 человек;
- танков – 561 ед;
- боевых бронированных машин – 1625 ед;
- артиллерийских систем – 291 ед;
- РСЗО – 90 ед;
- средства ПВО – 49 ед;
- самолетов – 115 ед;
- вертолетов - 125 ед;
- автомобильной техники – 1089 ед;
- кораблей /катеров - 5 ед;
- цистерн из ГСМ - 72 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 ед;
- специальной техники – 18 ед.
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