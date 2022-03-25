РФ потеряла около 16100 военных, 1625 бронемашин, 561 танк, 291 систему артиллерии, 125 вертолетов и 115 самолетов, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабной войны против Украины потери российских оккупантов составили:

личного состава – около 16100 человек;

танков – 561 ед;

боевых бронированных машин – 1625 ед;

артиллерийских систем – 291 ед;

РСЗО – 90 ед;

средства ПВО – 49 ед;

самолетов – 115 ед;

вертолетов - 125 ед;

автомобильной техники – 1089 ед;

кораблей /катеров - 5 ед;

цистерн из ГСМ - 72 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 ед;

специальной техники – 18 ед.

Данные уточняются. Подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb