РФ потеряла около 15800 военных, 1597 бронемашин, 530 танков, 280 систем артиллерии, 124 вертолета и 108 самолетов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 23 марта потери оккупантов составили около 15800 военных, 1597 бронемашин, 1033 единиц автотехники, 280 систем артиллерии, 124 вертолета, 108 самолетов и 82 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения в Украину российские кафиры потеряли:
- личного состава – около 15800 человек;
- танков – 530 ед;
- боевых бронированных машин – 1597 ед;
- артиллерийских систем – 280 ед;
- РСЗО – 82 ед;
- средства ПВО – 47 ед;
- самолетов – 108 ед;
- вертолетов -124 ед;
- автомобильной техники – 1033 ед;
- кораблей/катеров - 4 ед;
- цистерн из ГСМ - 72 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 ед;
- специальной техники – 16 ед.
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