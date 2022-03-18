РФ потеряла около 14200 военных, 1448 бронемашин, 450 танков, 205 систем артиллерии, 112 вертолетов и 93 самолета, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 18 марта потери оккупантов составили около 14200 военных, 1448 бронемашин, 879 единиц автотехники, 112 вертолетов, 93 самолета 72 РСЗО и 43 средства ПВО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ориентировочно потеряли:
- танков – 450 ед;
- боевых бронированных машин – 1448 ед;
- артиллерийских систем – 205 ед;
- РСЗО - 72 ед;
- средства ПВО – 43 ед;
- самолетов – 93 ед;
- вертолетов - 112 ед;
- автомобильной техники – 879 ед;
- кораблей/катеров - 3 ед;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12;
- специальной техники – 11.
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