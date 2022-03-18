РФ потеряла около 14200 военных, 1448 бронемашин, 450 танков, 205 систем артиллерии, 112 вертолетов и 93 самолета, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ориентировочно потеряли:

танков – 450 ед;

боевых бронированных машин – 1448 ед;

артиллерийских систем – 205 ед;

РСЗО - 72 ед;

средства ПВО – 43 ед;

самолетов – 93 ед;

вертолетов - 112 ед;

автомобильной техники – 879 ед;

кораблей/катеров - 3 ед;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12;

специальной техники – 11.

Данные уточняются. Подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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