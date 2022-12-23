Об этом рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко в эфире Еспресо.

"Ситуация стабильно тяжелая, но она контролируемая. Враг потерял свою мощность в артиллерии, танках, БТР. В основном они донимают нас, прямо истощая нас пехотой. Это 10-15 атак в сутки, которые мы отбиваем", - подчеркнул он.

По словам бойца батальона "Свобода", это изнуряет, ведь приходится концентрировать внимание и находиться в окопах 6-7 часов, отражая вражеские атаки.

"Ты по 36 часов не спишь, работаешь, и нужно быть в полной концентрации", – объяснил Ярослав Лысенко.

22 декабря ВСУ отразили атаки РФ в районах 19 населенных пунктов, в том числе в Донецкой области.

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