РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса", - СМИ
Американская компания Nvidia прекратила в России продавать и продлевать лицензии на свой софт, теперь проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров Сбербанка, Яндекса и МТС
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на основателя сервиса Loudplay.
Известно, что Loudplay предоставляет услуги облачного гейминга на основе технологий Nvidia.
По данным издания, Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга. Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно.
Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти. Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров Сбербанка, "Яндекса" и МТС, основанных на решениях от Nvidia, пишет издание.
Речь идет о технологии Nvidia Grid. Программное обеспечение необходимо для распределения ядер на серверной видеокарте.
- 8 июня СМИ сообщили, что за время масштабной войны РФ потратила более 1 млрд руб на VPN-сервисы для обхода санкций, которые сама и ввела. Одним из крупнейших заказчиков услуги является МВД РФ, являющееся одним из рекордсменов по интернет-цензуре. С начала войны по запросам этого ведомства было заблокировано более 4 тысяч сайтов, свидетельствуют данные реестра "Роскомсвободы".
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