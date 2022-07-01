English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса", - СМИ

РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса", - СМИ

1 июля, 2022 пятница
12:58
Мир На фото человек, работающий за компьютером

Американская компания Nvidia прекратила в России продавать и продлевать лицензии на свой софт, теперь проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров Сбербанка, Яндекса и МТС

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на основателя сервиса Loudplay.

Известно, что Loudplay предоставляет услуги облачного гейминга на основе технологий Nvidia.

По данным издания, Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга. Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно.

Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти. Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров Сбербанка, "Яндекса" и МТС, основанных на решениях от Nvidia, пишет издание.

Речь идет о технологии Nvidia Grid. Программное обеспечение необходимо для распределения ядер на серверной видеокарте.

  • 8 июня СМИ сообщили, что за время масштабной войны РФ потратила более 1 млрд руб на VPN-сервисы для обхода санкций, которые сама и ввела. Одним из крупнейших заказчиков услуги является МВД РФ, являющееся одним из рекордсменов по интернет-цензуре. С начала войны по запросам этого ведомства было заблокировано более 4 тысяч сайтов, свидетельствуют данные реестра "Роскомсвободы".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Читайте также:
окупанти рф
29 июня, 2022 среда
Оккупанты закрепляются в части Клинового и развернули "грады" у границы Украины, - Генштаб ВСУ
30 июня, 2022 четверг
Это уже недемократично. На немецком телевидении обсуждают конфликт Зеленского с оппозиционными СМИ
30 июня, 2022 четверг
Оккупанты покинули Змеиный, на острове пожар
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.8
    Продажа 36.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
1 июля
13:26
НАТО
В НАТО предостерегли Москву от вмешательства из-за решения Болгарии выслать 70 "дипломатов" РФ
13:14
Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца новым омбудсменом
13:09
Эксклюзив
Варианты защиты от ракет Х-22 могут быть найдены, - военный эксперт Згурец
13:08
В Мариуполь прибыл заместитель министра обороны РФ Иванов
13:00
На крупнейшей в мире шоколадной фабрике обнаружили сальмонеллу
12:56
курение электронных сигарет
Сигареты для нагрева в Украине от 1 июля признаны табачными изделиями
12:48
Эксклюзив
Владимир Арьев
Не стоит жаловаться на действия НАТО, ведь Украина не является участницей Альянса и нас не обязаны защищать, - нардеп Арьев
12:44
Эксклюзив
Главная мотивация российской армии – это трофеи, – глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко
12:41
ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост" в Николаевской области
12:40
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Сергеевке в Одесской области: количество погибших возросло до 19
12:35
Из Запорожья 1 июля откроют выезд на оккупированные территории
12:31
Эксклюзив
Сосуществование с Россией возможно только после демонтажа Путина, - нардеп Осадчук
12:22
Не просто красивый жест: в Раде торжественно установили флаг Европейского Союза
12:15
Возглавил оккупационную "полицию" в Харьковской области: экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
12:01
"Путь к членству в ЕС не должен длиться годы": Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль в Раде подписали заявление о единстве в реализации евроинтеграционных стремлений Украины
12:01
Европа будет с Украиной столько, сколько нужно, - Урсула фон дер Ляен выступила в Раде
12:00
Бойцы 35 ОМБр показали, как из "стугны" уничтожили танк оккупантов на Херсонщине
11:54
Эксклюзив
импорт электроэнергии
Украина из-за поставок электроэнергии в ЕС может себе помочь, если Россия перекроет транзит газа, - экс-нардеп Войцицкая
11:43
В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу
11:35
Установили флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке: подозрение объявили жителям Херсона
11:35
Эксклюзив
Украина в состоянии обороны, но кремль боится контратаки, - дипломат Чалый
11:31
В Харькове и области за сутки россияне убили 4 человека, еще 5 человек получили ранения
11:20
Виктор Орбан
Орбан выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии
11:11
В Мариуполе россияне готовят порт для вывоза украденных ими же зерна и металла через Сирию, - советник мэра
10:52
Эксклюзив
Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Коваль
10:44
Оккупанты ушли из Змеиного из-за изоляции военного гарнизона, а не как "жест доброй воли", - британская разведка
10:39
"Ушел за русским кораблем": с 1 июля прекращен безвизовый режим между Украиной и Россией
10:38
Эксклюзив
ВСУ готовы к усилению активности врага на Запорожском направлении, - боец Шолтыс
10:31
Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов: 17 прилетов
10:09
Эксклюзив
Герои Украины. "Хоронила на свой день рождения", – вдова погибшего Андрея Литуна о героизме и несгибаемости мужа
10:05
Российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: спасатели обнаружили 28 фрагментов тел
10:02
Эксклюзив
В руководстве минобороны Беларуси начали "зачищать" выходцев из Украины, - основатель "Белого легиона"
09:59
Эксклюзив
Враг наращивает силы с целью окружения Славянска, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
09:53
Инфографика
евро
Курс валют: евро обвалился в цене
09:43
Инфографика
Полномасштабная война против Украины: РФ потеряла около 35 750 военных, 186 вертолетов и 15 судов
09:43
На фото Владимир Зеленский
Из-за блокады Черного моря в заложниках у России миллионы людей, – Зеленский на фестивале в Вене
09:21
Россияне убили 343 ребенка и ранили более 635 за время полномасштабной войны против Украины
08:51
США заблокировали 1 млрд долларов активов российского олигарха Керимова
08:48
В Лисичанске россияне атаковали завод, обстреляли ТЦ и дома
08:48
Эксклюзив
Украинских защитников держат в изоляторах Москвы, - генерал-майор СБУ Ягун
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV