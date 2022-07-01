РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса", - СМИ

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на основателя сервиса Loudplay.

Известно, что Loudplay предоставляет услуги облачного гейминга на основе технологий Nvidia.

По данным издания, Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга. Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно.

Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти. Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров Сбербанка, "Яндекса" и МТС, основанных на решениях от Nvidia, пишет издание.

Речь идет о технологии Nvidia Grid. Программное обеспечение необходимо для распределения ядер на серверной видеокарте.

8 июня СМИ сообщили, что за время масштабной войны РФ потратила более 1 млрд руб на VPN-сервисы для обхода санкций, которые сама и ввела. Одним из крупнейших заказчиков услуги является МВД РФ, являющееся одним из рекордсменов по интернет-цензуре. С начала войны по запросам этого ведомства было заблокировано более 4 тысяч сайтов, свидетельствуют данные реестра "Роскомсвободы".

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