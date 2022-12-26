Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 26 декабря.

Отмечается, что оккупанты продолжают использовать гражданские медучреждения на временно оккупированных территориях для лечения своих военных. В населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК Вагнера.

Кроме того, в Первомайске на территории так называемого военного госпиталя, развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут.

В Токмаке на Запорожье оккупанты усилили административно-полицейские меры

Генштаб сообщает, что в Токмаке Запорожской области российские военные вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье.

В течение дня ВСУ поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы врага

Кроме того, авиация ВСУ нанесла удар по району сосредоточения врага.

Также в Генштабе подтвердили, что 24 декабря ВСУ нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника возле населенного пункта Половинкино на Луганщине. Известно, что потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными.

Кроме того, 25 декабря на временно занятой территории Херсонской области захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также было уничтожено около 5 единиц военной техники разного типа.

Оккупанты совершили 19 обстрелов из РСЗО по территории Украины за день

В Генштабе рассказали, что в течение суток, 26 декабря, противник совершил 19 обстрелов из РСЗО.

Отмечается, что оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском - пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, на других направлениях ситуация следующая:

На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы Старицы, Огурцово, Волчанска и Редкодуба Харьковской области.

артиллерийским обстрелам подверглись районы Старицы, Огурцово, Волчанска и Редкодуба Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Площанка и Диброва Луганской области и Торское Донецкой области.

враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Площанка и Диброва Луганской области и Торское Донецкой области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов. В частности, это Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов. В частности, это Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое воздействие оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

под огневое воздействие оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области. На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов. Среди них – Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье.

враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов. Среди них – Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье. На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Томарино, Тягинки, Никольского, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб.

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