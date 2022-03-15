РФ потеряла более 13 500 военных, 1279 бронемашин, 404 танка, 81 самолет и 95 вертолетов за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ
В Генштабе рассказали про боевые потери противника с 24 февраля по 15 марта
Соответствующую информацию опубликовали на facebook-странице.
В частности, по состоянию на 15 марта российские оккупанты потеряли:
- личного состава – более 13500 человек,
- танков – 404 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,
- артиллерийских систем – 150 ед,
- РСЗО – 64 ед,
- средств ПВО – 36 ед,
- самолетов – 81 ед,
- вертолетов – 95 ед,
- автомобильной техники – 640 ед,
- кораблей/катеров – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
- Напомним, Вооруженные Силы Украины используют брошеную технику войск РФ для защиты своего государства.
- Глава исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев считает, что одним из главных выводов этого этапа войны России против Украины является то, что армия РФ оказалась не такой уж и сильной.
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