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РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1165 бронемашин, 353 танка, 125 систем артиллерии, 57 самолетов и 31 средство ПВО, – Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о потерях российских войск на 15-й день войны
Соответствующую информацию разместили на facebook-странице Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 353 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1165 ед,
- артиллерийских систем – 125 ед,
- РСЗО – 58 ед,
- средства ПВО – 31 ед,
- самолетов – 57 ед,
- вертолетов – 83 ед,
- автомобильной техники – 558 ед,
- корабли и катера – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
- личного состава – 266,
- танков – 18 ед,
- ББМ – 60 ед,
- артиллерийских систем – 2 ед,
- РСЗО – 2 ед,
- средства ПВО – 2 ед,
- автомобильной техники vehicles – 32 ед.
- Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила об открытии 11 марта гуманитарных коридоров из украинских городов для эвакуации мирных жителей из Мариуполя, Пологов, Волновахи, Энергодара, Изюма, Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андреевки, Макарова і Бородянки.
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