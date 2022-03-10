РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1105 бронемашин, 335 танков, 123 системы артиллерии, 49 самолетов и 29 средств ПВО, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



С начала полномасштабного вторжения в Украину приблизительные потери россиян составляют:

личного состава – более 12 тыс. человек;

танков – 335 ед.;

боевых бронированных машин – 1105 ед.;

артиллерийских систем – 123 ед.;

РСЗО – 56 ед.;

средства ПВО – 29 ед.;

самолетов – 49 ед.;

вертолетов - 81 ед;

автомобильной техники – 526 ед.;

кораблей/катеров - 3 ед;

цистерн из ГСМ – 60 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 ед.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb