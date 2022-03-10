РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1105 бронемашин, 335 танков, 123 системы артиллерии, 49 самолетов и 29 средств ПВО, - Генштаб
С 24 февраля по 10 марта оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, 1105 бронемашин, 526 единиц автомобильной техники, 56 РСЗО и 49 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С начала полномасштабного вторжения в Украину приблизительные потери россиян составляют:
- личного состава – более 12 тыс. человек;
- танков – 335 ед.;
- боевых бронированных машин – 1105 ед.;
- артиллерийских систем – 123 ед.;
- РСЗО – 56 ед.;
- средства ПВО – 29 ед.;
- самолетов – 49 ед.;
- вертолетов - 81 ед;
- автомобильной техники – 526 ед.;
- кораблей/катеров - 3 ед;
- цистерн из ГСМ – 60 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 ед.
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