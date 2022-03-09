РФ потеряла более 12 тыс. военных, 1070 бронемашин, 317 танков, 120 систем артиллерии, 49 самолетов и 81 вертолет, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ориентировочно потеряли:

личного состава – более 12 тыс. человек,

танков – 317 ед.;

боевых бронированных машин – 1070 ед.;

артиллерийских систем – 120 ед.;

РСЗО – 56 ед.;

средства ПВО – 28 ед.;

самолетов – 49 ед.;

вертолетов - 81 ед;

автомобильной техники – 482 ед.;

кораблей /катеров - 3 ед;

цистерн из ГСМ – 60 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 ед.

Данные уточняются, а подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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