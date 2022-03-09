РФ потеряла более 12 тыс. военных, 1070 бронемашин, 317 танков, 120 систем артиллерии, 49 самолетов и 81 вертолет, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 9 марта украинские военные уничтожили более 12 тыс. оккупантов, 1070 бронемашин, 482 единицы автомобильной техники, 120 артиллерийских систем и 56 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты ориентировочно потеряли:
- личного состава – более 12 тыс. человек,
- танков – 317 ед.;
- боевых бронированных машин – 1070 ед.;
- артиллерийских систем – 120 ед.;
- РСЗО – 56 ед.;
- средства ПВО – 28 ед.;
- самолетов – 49 ед.;
- вертолетов - 81 ед;
- автомобильной техники – 482 ед.;
- кораблей /катеров - 3 ед;
- цистерн из ГСМ – 60 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 ед.
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