РФ потеряла 90% лучших десантников и 70% своих высокоточных ракет с начала полномасштабной войны против Украины, - Грозев

Об этом заявил глава Bellingcat Христо Грозев в эфире телемаратона.



"У них остается примерно 30% того, с чем они начали войну. Здесь еще есть вопрос: кто работает с этими ракетами? Потому что ресурс, умеющий направлять эти ракеты, также ограничен. Наша разведка указывает, что это около 30-40 человек" "Украина работает не только на сбивание и уничтожение ракет, но и на обнаружение людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если в России закончится не только hardware, но и так называемый software", - отметил он.



По словам Христа Грозева, даже если Украина тактически проигрывает битву за Мариуполь, это не значит ее поражение в битве. Сейчас невозможно удержать город за неимением вооружения, а не мотивации и армии. Он отметил, что время работает на Украине, ведь стране еженедельно предоставляют высокоточное оружие. В настоящее время 19 стран готовы помочь Украине с вооружением. Это может позволить через 2-3 недели сделать то, чего нельзя было неделю назад.



Глава Bellingcat добавил, что Россия понесла существенные потери среди десантников.



"Я лично проверял, что действительно в первой части войны россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это самая важная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и завоевать столицу просто невозможно", - подчеркнул он.



Христо Грозев отметил, что во втором эшелоне кафиры потеряли большинство качественных наемников, которые не только находились на учениях за последние 10 лет, но и воевали в Сирии, Африке, на Востоке Украины в 2014-2015 годах.



"Из них примерно 4 тысячи потеряны", - отметил он.



По его словам, без общей мобилизации Россия сможет собрать 60-70 батальонно-тактических групп, однако непонятно, кто согласится воевать. Христо Грозев заявил, что мобилизация приведет к социальному кризису в России, а качество военных снизится почти на 70%.

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