РФ потеряла 750 военных, 9 беспилотников и 5 танков за сутки войны в Украине
За все время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 197670 солдат, 2636 беспилотников и 3745 танков
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 197 670 (+750) человек
- танков ‒ 3745 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 7295 (+8)
- артиллерийских систем – 3068 (+15)
- РСЗО – 559 (+2) ед.
- средств ПВО ‒ 312 (+2)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9)
- крылатых ракет ‒ 970 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12)
- специальной техники ‒ 393 (+2)
Окончательные данные уточняются.
- За 11 мая ВСУ поразили 11 пунктов управления, 9 артподразделений на огневой позиции и ударили по 33 районам скопления оккупантов.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+14°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
12 мая
09:07
Эксклюзив
Николаевщина в списке лидеров-должников по оплате тарифов: люди не хотят платить за техническую воду, как за питьевую, - депутат облсовета
08:56
За прошедшие сутки враг гнал по трем районам Харьковщины: четыре человека ранены, повреждены дома, админздание, коммунальный транспорт
08:51
Несмотря на наличие оружия у захватчиков, ВСУ на этой неделе не потеряли ни одной позиции в Бахмуте и нанесли большие потери РФ, - Маляр
08:19
Россияне за прошедшие сутки совершили 80 обстрелов Херсонщины: один человек погиб, четверо получили ранения
08:14
В МИД Эстонии призвали на предстоящем саммите НАТО предоставить Украине "дополнительные шаги" к членству
06:33
ВСУ отразили 44 атаки, поразили 11 пунктов управления и 9 артподразделений россиян на огневой позиции
05:36
Зеленскому отказали в выступлении во время финала Евровидения, чтобы "не политизировать конкурс"
2023, четверг
11 мая
23:59
Есть признаки подготовки побега окупантов из ЗАЭС: наш персонал готов зайти туда по первому вызову, - Энергоатом
22:58
Китай уже не может быть посредником в войне в Украине из-за "пророссийской нейтральности", - Боррель
21:45
Обзор
Великобритания предоставила ВСУ ракеты, которые могут уничтожить Крымский мост, ЮАР вооружает РФ, Трамп не будет поддерживать Украину. Мировые СМИ об Украине 11 мая
21:32
"Враг просто вводит нас в заблуждение": Маляр о жалобах окупантов под Бахмутом на нехватку боеприпасов