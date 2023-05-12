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РФ потеряла 750 военных, 9 беспилотников и 5 танков за сутки войны в Украине

12 мая, 2023 пятница
08:05
Война с Россией

За все время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 197670 солдат, 2636 беспилотников и 3745 танков

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 197 670 (+750) человек
  • танков ‒ 3745 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 7295 (+8)
  • артиллерийских систем – 3068 (+15)
  • РСЗО – 559 (+2) ед.
  • средств ПВО ‒ 312 (+2)
  • самолетов – 308 (+0)
  • вертолетов – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9)
  • крылатых ракет ‒ 970 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12)
  • специальной техники ‒ 393 (+2)

Окончательные данные уточняются.

  • За 11 мая ВСУ поразили 11 пунктов управления, 9 артподразделений на огневой позиции и ударили по 33 районам скопления оккупантов.
Украина
Россия
военные силы Украины
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потери окуппантов
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