РФ потеряла 620 военных, 12 бронемашин и 23 беспилотника за сутки войны в Украине
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 183 750 военных, 3665 танков и 2376 беспилотников
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 183 750 (+620) военных
- танков – 3665 (+4)
- боевых бронированных машин – 7110 (+12)
- артиллерийских систем – 2819 (+9)
- РСЗО – 538 (+0) ед.
- средств ПВО – 285 (+0)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23)
- крылатых ракет – 911 (+0)
- кораблей, катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5692 (+16)
- специальной техники – 330 (+0)
Данные уточняются.
ВСУ за 18 апреля отбили 60 атак врага , а также поразили важный военный объект оккупантов. Также в ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. ВСУ удалось сбить 10 из 12 БПЛА.
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