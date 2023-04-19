Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 183 750 (+620) военных

танков – 3665 (+4)

боевых бронированных машин – 7110 (+12)

артиллерийских систем – 2819 (+9)

РСЗО – 538 (+0) ед.

средств ПВО – 285 (+0)

самолетов – 308 (+0)

вертолетов – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23)

крылатых ракет – 911 (+0)

кораблей, катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5692 (+16)

специальной техники – 330 (+0)

Данные уточняются.

ВСУ за 18 апреля отбили 60 атак врага , а также поразили важный военный объект оккупантов. Также в ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136. ВСУ удалось сбить 10 из 12 БПЛА.