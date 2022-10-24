РФ потеряла 470 солдат, 11 ББМ и 9 беспилотников в сутки, - Генштаб ВСУ
Общее количество потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 67940 военных, 2590 танков и 1673 артсистем
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 67940 (+470) солдат
- танков – 2590 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 5295 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 1673 (+6) ед.
- реактивных систем залпового огня – 375 (+1) ед.
- средств ПВО – 189 (+0) ед.
- самолетов – 270 (+0) ед.
- вертолетов - 245 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1370 (+9) ед.
- крылатых ракет – 350 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4044 (+5) ед.
- специальной техники – 149 (+1) ед.
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