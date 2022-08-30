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РФ потеряла 450 солдат, две системы ПВО и вертолет за сутки, - Генштаб ВСУ

30 августа, 2022 вторник
09:56
война с Россией

Ориентировочные потери Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 47 550 оккупантов, 1954 танка и 282 реактивные системы залпового огня

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 августа ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 47 550 (+450) человек ликвидировано
  • танков – 1954 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 4294 (+25) ед.
  • артиллерийских систем – 1079 (+19) ед.
  • РСЗО ‒ 282 (+3) ед.
  • средств ПВО – 151 (+2) ед.
  • самолетов – 234 (+0) ед.
  • вертолетов – 204 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3)
  • крылатых ракет ‒ 196 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3217 (+29) ед.
  • специальной техники ‒ 103 (+2)

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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