РФ потеряла 450 солдат, две системы ПВО и вертолет за сутки, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 августа ориентировочно составили:

личного состава ‒ 47 550 (+450) человек ликвидировано

танков – 1954 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 4294 (+25) ед.

артиллерийских систем – 1079 (+19) ед.

РСЗО ‒ 282 (+3) ед.

средств ПВО – 151 (+2) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов – 204 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3)

крылатых ракет ‒ 196 (+0)

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3217 (+29) ед.

специальной техники ‒ 103 (+2)

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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