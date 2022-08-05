РФ потеряла 41 650 военных, 1792 танка, 950 систем артиллерии за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 5 августа оккупанты потеряли около 41 650 военных, 4032 бронемашины, 1792 танка и 950 систем артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 41650 (+150) оккупантов;
- танков – 1792 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 4032 (+6) ед.;
- артиллерийских систем – 950 (+4) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 260 (+0) ед.;
- средств ПВО – 123 (+5) ед.;
- самолетов – 223 (+0) ед;
- вертолетов - 191 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 742 (+0) ед.;
- крылатых ракет – 182 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) ед.;
- специальной техники – 83 (+0) ед.
В течение 4 августа наибольшие потери Россия понесла на Донецком направлении.
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