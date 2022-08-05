Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 41650 (+150) оккупантов;

танков – 1792 (+3) ед.;

боевых бронированных машин – 4032 (+6) ед.;

артиллерийских систем – 950 (+4) ед.;

реактивных систем залпового огня – 260 (+0) ед.;

средств ПВО – 123 (+5) ед.;

самолетов – 223 (+0) ед;

вертолетов - 191 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 742 (+0) ед.;

крылатых ракет – 182 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) ед.;

специальной техники – 83 (+0) ед.

В течение 4 августа наибольшие потери Россия понесла на Донецком направлении.

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