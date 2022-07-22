Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ. За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:

личного состава – около 39 000 (+150) человек

танков – 1 704 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 3 920 (+8) ед.

артиллерийских систем – 863 (+4) ед.

РСЗО – 251 (+0) ед.

средств ПВО – 113 (+0) ед.

самолетов – 221 (+0) ед.

вертолетов – 188 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3)

крылатых ракет – 167 (+0)

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2 803 (+22) ед.

специальной техники – 72 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

По состоянию на утро 22 июля ВСУ отразили штурм врага на направлениях Доломитное – Новолуганское, Стряповка – Соледар, Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка. Однако идут бои на направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, возле Углегорской ТЭС и Покровского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb