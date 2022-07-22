РФ потеряла 39 тыс. армейцев, 3920 бронемашин и 863 артсистемы с начала полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 22 июля Российская Федерация потеряла 39 000 армейцев, 3 920 боевых бронированных машин, 1 704 танка и 167 крылатых ракет
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ.За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:
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личного состава – около 39 000 (+150) человек
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танков – 1 704 (+0) ед.
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боевых бронированных машин – 3 920 (+8) ед.
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артиллерийских систем – 863 (+4) ед.
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РСЗО – 251 (+0) ед.
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средств ПВО – 113 (+0) ед.
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самолетов – 221 (+0) ед.
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вертолетов – 188 (+0) ед.
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3)
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крылатых ракет – 167 (+0)
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кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
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автомобильной техники и автоцистерн – 2 803 (+22) ед.
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специальной техники – 72 (+0)
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
- По состоянию на утро 22 июля ВСУ отразили штурм врага на направлениях Доломитное – Новолуганское, Стряповка – Соледар, Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка. Однако идут бои на направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, возле Углегорской ТЭС и Покровского.
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