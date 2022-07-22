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Главная война с Россией РФ потеряла 39 тыс. армейцев, 3920 бронемашин и 863 артсистемы с начала полномасштабного вторжения в Украину
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РФ потеряла 39 тыс. армейцев, 3920 бронемашин и 863 артсистемы с начала полномасштабного вторжения в Украину

22 июля, 2022 пятница
09:08
война с Россией

С 24 февраля по 22 июля Российская Федерация потеряла 39 000 армейцев, 3 920 боевых бронированных машин, 1 704 танка и 167 крылатых ракет

Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ.За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:

  • личного состава – около 39 000 (+150) человек

  • танков – 1 704 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин – 3 920 (+8) ед.

  • артиллерийских систем – 863 (+4) ед.

  • РСЗО – 251 (+0) ед.

  • средств ПВО – 113 (+0) ед.

  • самолетов – 221 (+0) ед.

  • вертолетов – 188 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3)

  • крылатых ракет – 167 (+0)

  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 803 (+22) ед.

  • специальной техники – 72 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

  • По состоянию на утро 22 июля ВСУ отразили штурм врага на направлениях Доломитное – Новолуганское, Стряповка – Соледар, Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка. Однако идут бои на направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское, возле Углегорской ТЭС и Покровского.

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