Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ. За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:

личного состава – около 38 550 (+100) человек,

танков – 1 691 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 3 892 (+6) ед,

артиллерийских систем – 851 (+2) ед,

РСЗО – 248 (+0) ед,

средства ПВО – 113 (+3) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),

крылатые ракеты – 167 (+1),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 767 (+14) ед,

специальная техника – 70(+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

По состоянию на утро 19 июля враг ведет наступление по направлению к Григоровке. В свою очередь украинские военные отразили штурм оккупантов неподалеку от Гусаровки, Спорного, Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС. А вражеская разведка боем в районе Уды Харьковщины полностью провалилась.

Среди военнослужащих неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки на территории Украины, растет недовольство действиями российского командования .

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