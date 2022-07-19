РФ потеряла 38 550 военных, 3892 бронемашины и 693 беспилотника с начала полномасштабного вторжения в Украину, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 19 июля российские оккупанты потеряли около 38 550 рашистов, 3 892 боевых бронированных машин, 1 691 танк и 167 крылатых ракет
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ.За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:
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личного состава – около 38 550 (+100) человек,
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танков – 1 691 (+4) ед,
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боевых бронированных машин – 3 892 (+6) ед,
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артиллерийских систем – 851 (+2) ед,
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РСЗО – 248 (+0) ед,
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средства ПВО – 113 (+3) ед,
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самолетов – 220 (+0) ед,
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вертолетов – 188 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),
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крылатые ракеты – 167 (+1),
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корабли /катера – 15 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн - 2 767 (+14) ед,
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специальная техника – 70(+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
- По состоянию на утро 19 июля враг ведет наступление по направлению к Григоровке. В свою очередь украинские военные отразили штурм оккупантов неподалеку от Гусаровки, Спорного, Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС. А вражеская разведка боем в районе Уды Харьковщины полностью провалилась.
- Среди военнослужащих неславянских национальностей, которых бросают в самые рискованные атаки на территории Украины, растет недовольство действиями российского командования .
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