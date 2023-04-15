РФ попытается использовать Беларусь и северный фронт в войне против Украины, - военный эксперт Грант
Россия будет пытаться использовать РБ и северный фронт в войне против Украины, ведь это слишком значительная возможность, чтобы ею не воспользоваться
Об этом сказал
"Думаю, что в первую очередь у России все еще есть серьезные намерения втянуть Беларусь в войну на определенном этапе, и попытается использовать белорусов и северный фронт, потому что это слишком большая возможность для России, чтобы ею не воспользоваться. Возможно, не сейчас, возможно, через три-шесть месяцев или через год. Поэтому это упускать из виду нельзя", - подчеркнул он.
Глен Грант отметил, что сейчас инициатива на стороне РФ, и Украина должна ее забрать. Россияне могут опрокидывать резервы куда угодно, а украинцы – только туда, где темп определяет враг.
По словам эксперта, у Силы обороны нет другого выбора, кроме направлять резервы на Бахмут, но оккупанты не остановятся на этом городе. Они будут атаковать в одном или нескольких местах, чтобы растянуть линию фронта за пределы обороноспособности Украины. Глен Грант отметил, что на некоторых участках россиянам это хорошо удается.
"Украина держится, но если россияне будут продолжать действовать так, то неизбежно где-то совершат прорыв, потому что на данный момент у Украины нет достаточного количества фронтовых войск необходимого качества. Здесь я имею в виду не только людей, но и боеприпасы, оружие, технику в оборонной". позиции", – объяснил эксперт.
- 15 апреля Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов, заявил, что Путин постарается успокоить недовольство россиян из-за потерь РФ в войне, расширяя границы на Беларусь.
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