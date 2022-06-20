РФ пополнила состав корабельной группировки в Черном море, - ОК "Юг"
Вражеские войска пополнили корабельный состав и удерживают 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет
Об этом передает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.
"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК (большие десантные корабли, - ред.)", - говорится в сообщении.
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