РФ пополнила состав корабельной группировки в Черном море, - ОК "Юг"

Об этом передает Оперативное командование "Юг" в фейсбуке.

"В Черном море корабельная группировка врага пополнила состав. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК (большие десантные корабли, - ред.)", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb