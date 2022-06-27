РФ попала в дефолт по внешнему долгу, - Bloomberg

Об этом передает Bloomberg.

В России истек срок отсрочки процентных платежей на сумму примерно 100 млн долларов, которые должны были быть выплачены еще 27 мая. Так что факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта. До этого в течение месяцев РФ находила пути обхода санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

"Объявление дефолта – это символическое событие. Российское правительство уже упустило возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать в большинстве стран", – заявил экономист исследовательского института Nomura в Токио Такахиде Киучи.

С начала марта валютные резервы центрального банка РФ остаются замороженными, а крупнейшие банки – оторванными от мировой системы.

Сама же Россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета, но нет возможности произвести оплату. Миллиарды долларов в неделю продолжают поступать в государственную казну от экспорта энергоносителей. Поэтому, пытаясь выкрутиться, Москва объявила на прошлой неделе, что перейдет на обслуживание своего суверенного долга в размере 40 млрд долларов в рублях.

В истории РФ уже есть объявление дефолта. В 1998 году во время финансового кризиса в России и обвала рубля правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb