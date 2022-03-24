РФ понесла значительные потери в Украине и готовит призывников, – Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что Россия скорее всего сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы компенсировать эти значительные потери.

"Неясно, как эти группы будут интегрироваться в состав российских сухопутных войск в Украине и как это отразится на боеспособности", - добавляют они.

Напомним, за неимением резервистов, в Российской Федерации предлагают подписать контракт в армию должникам, имеющим проблемы с выплатами кредитов и алиментов.

Добавим, Резников призвал жителей ОРДЛО избегать мобилизации, переходить на сторону ВСУ или сдаваться.

Также мы сообщали, что в Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались выполнять военные приказы и на 70 единицах техники уехали.