РФ помогает Ирану кибероружием в обмен на "шахеды", - WSJ
Россия поставляет Ирану кибероружие, в том числе средства для цифрового наблюдения, в обмен на относительно дешевые дроны, применяемые для ударов по Украине
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США.
Сотрудничество между Кремлем и Тегераном активизировалось после того, как последний согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности, танковые и артиллерийские снаряды.
"Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки", – пишет ведомство.
Иран стремится получить киберпомощь, десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь в реализации ракетной программы дальнего действия.
По данным американских чиновников, главным поставщиком киберуслуг Ирану является российская компания "Протей", которая имеет контракты с министерством обороны нашего врага.
"Учитывая прекрасные возможности России, любая передача знаний улучшит кибервозможности Ирана", - сказала аналитик по вопросам киберполитики Фонда защиты демократий, вашингтонского аналитического центра Энни Фикслер.
Когда РФ начала использовать беспилотники иранского производства в Украине, две страны углубили согласие, начавшееся с гражданской войны в Сирии, когда они помогли президенту Башару аль-Асаду отразить мятеж. Они отложили различия, датируемые веками, чтобы противостоять их общим врагам, сказал доцент, специализирующийся на ближневосточной политике в Школе управления и государственной службы Буша Техасского университета A&M Мохаммад Аятоллахи Табаар.
"Чувствуя себя загнанными в угол США и их союзниками, как Иран, так и Россия, похоже, полны решимости заставить этот альянс работать", – добавил профессор.
- Россия вывезла из Ирана двумя грузовыми судами 200 контейнеров с оружием, в которых содержалось 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов.
- 1 марта британская разведка заявила, что россияне начали запускать беспилотники Shahed из Брянской области, чтобы уменьшить время пребывания дронов в воздухе и дополнительно загрузить украинскую ПВО.
- Financial Times писало, что Россия воздерживается от закупки баллистических ракет у Ирана, опасаясь, что после этого США начнут поставлять Украине дальнобойное оружие.
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