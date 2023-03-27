РФ помогает Ирану кибероружием в обмен на "шахеды", - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США.

Сотрудничество между Кремлем и Тегераном активизировалось после того, как последний согласился предоставить, кроме дронов, также ракеты малой дальности, танковые и артиллерийские снаряды.

"Российские власти решили, что выгоды от углубления военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки", – пишет ведомство.

Иран стремится получить киберпомощь, десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь в реализации ракетной программы дальнего действия.

По данным американских чиновников, главным поставщиком киберуслуг Ирану является российская компания "Протей", которая имеет контракты с министерством обороны нашего врага.

"Учитывая прекрасные возможности России, любая передача знаний улучшит кибервозможности Ирана", - сказала аналитик по вопросам киберполитики Фонда защиты демократий, вашингтонского аналитического центра Энни Фикслер.

Когда РФ начала использовать беспилотники иранского производства в Украине, две страны углубили согласие, начавшееся с гражданской войны в Сирии, когда они помогли президенту Башару аль-Асаду отразить мятеж. Они отложили различия, датируемые веками, чтобы противостоять их общим врагам, сказал доцент, специализирующийся на ближневосточной политике в Школе управления и государственной службы Буша Техасского университета A&M Мохаммад Аятоллахи Табаар.

"Чувствуя себя загнанными в угол США и их союзниками, как Иран, так и Россия, похоже, полны решимости заставить этот альянс работать", – добавил профессор.