РФ получит "тяжелые последствия": Белый дом о ядерных угрозах Путина
США считают безответственной риторику Путина, не исключающего применение ядерного оружия, и предупреждают, что в таком случае РФ получит "тяжелые последствия"
Об этом заявил в среду в телеэфире координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы всегда должны воспринимать подобную риторику серьезно. Это безответственно, говорить о ядерной мощи таким образом, но это также нетипично в плане того, как он говорил на протяжении последних семи месяцев", - подчеркнул представитель Белого дома.
Кирби отметил, что США наблюдают за развитием событий и готовы отреагировать.
"Мы внимательно следим за их стратегической позицией, чтобы в случае необходимости изменить свою", – заметил он. В то же время, по его словам, пока нет признаков, свидетельствующих о необходимости этих шагов.
Представитель Белого дома также предупредил, что РФ получит "тяжелые последствия" как со стороны США, так и всего международного сообщества, если решит применить ядерное оружие.
- 21 сентября Путин перешел к угрозам ядерным оружием. Он обвинил Запад в ядерном шантаже и угрозах применить против России ядерное оружие и заявил, что Москва в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у нее средства.
- Позже президент США Джо Байден заявил, что РФ нарушила основы устава ООН, отстаивая собственные имперские амбиции. По мнению Байдена, решение Путина о мобилизации – ошибка и плохая новость для российского народа.
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