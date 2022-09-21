Об этом заявил в среду в телеэфире координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы всегда должны воспринимать подобную риторику серьезно. Это безответственно, говорить о ядерной мощи таким образом, но это также нетипично в плане того, как он говорил на протяжении последних семи месяцев", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби отметил, что США наблюдают за развитием событий и готовы отреагировать.

"Мы внимательно следим за их стратегической позицией, чтобы в случае необходимости изменить свою", – заметил он. В то же время, по его словам, пока нет признаков, свидетельствующих о необходимости этих шагов.

Представитель Белого дома также предупредил, что РФ получит "тяжелые последствия" как со стороны США, так и всего международного сообщества, если решит применить ядерное оружие.

21 сентября Путин перешел к угрозам ядерным оружием. Он обвинил Запад в ядерном шантаже и угрозах применить против России ядерное оружие и заявил, что Москва в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у нее средства.

Позже президент США Джо Байден заявил, что РФ нарушила основы устава ООН, отстаивая собственные имперские амбиции. По мнению Байдена, решение Путина о мобилизации – ошибка и плохая новость для российского народа.

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