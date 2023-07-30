РФ получила технологию, которая может глушить "старлинки" на передовой, - командир Мадяр
Командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным Мадяр рассказал, что РФ испытывает технологию, которая может глушить "старлинки" на передовой
Об этом он написал в своем телеграм-канале .
Мадяр отметил, что технологию уже готовят для промышленного производства.
"Армия червей уже получила технологию, позволяющую глушить "старлинки" на нуле. Испытывают и готовят к промышленному производству", - пишет он.
Мадяр отметил, что способы противодействия этим технологиям уже изучают компетентные органы и подчеркнул, что воевать без "старлинков" "сложнее, чем без F-16. Командир также призвал всех неравнодушных начать разработку способов противодействия вражеским технологиям
"Зачем это здесь? Чтобы больше специалистов с клепкой морщили мозг над унифицированными способами противодействия. Фронт без "старлинка" - гораздо сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет", - говорится в сообщении.
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