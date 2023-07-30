Об этом он написал в своем телеграм-канале .

Мадяр отметил, что технологию уже готовят для промышленного производства.

"Армия червей уже получила технологию, позволяющую глушить "старлинки" на нуле. Испытывают и готовят к промышленному производству", - пишет он.

Мадяр отметил, что способы противодействия этим технологиям уже изучают компетентные органы и подчеркнул, что воевать без "старлинков" "сложнее, чем без F-16. Командир также призвал всех неравнодушных начать разработку способов противодействия вражеским технологиям

"Зачем это здесь? Чтобы больше специалистов с клепкой морщили мозг над унифицированными способами противодействия. Фронт без "старлинка" - гораздо сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет", - говорится в сообщении.