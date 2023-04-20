РФ получила новую партию иранских дронов и активизировала атаки после затишья, - Гуменюк
Россияне ждали новой партии иранских дронов-камикадзе и именно этим объясняется затишье в последнее время. Теперь РФ готова совершать новые атаки
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального марафона 20 апреля.
"Они накапливали резервы. Мы видим, что доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать новые способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии иранских дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили БПЛА и начинают использовать", – рассказала Гуменюк.
По словам чиновника, именно новой партией недавно были атакованы Николаевщина и Одесщина - на БПЛА зафиксировали новую маркировку.
- В ночь на 18 апреля россияне атаковали "шахедами" Снегиревку, 7 БПЛА попали в 2 объекта промышленной инфраструктуры.
- РФ продолжает использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет и выявить ПВО Украины – ISW.
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