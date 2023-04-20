Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального марафона 20 апреля.

"Они накапливали резервы. Мы видим, что доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать новые способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии иранских дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили БПЛА и начинают использовать", – рассказала Гуменюк.

По словам чиновника, именно новой партией недавно были атакованы Николаевщина и Одесщина - на БПЛА зафиксировали новую маркировку.