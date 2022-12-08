РФ получает 80% разведывательной информации из открытых источников, иногда через общение с детьми, – проект stop_sexтинг
Основательница образовательного проекта #stop_sexтинг Дьякова отметила, что Россия получает 80% разведданных из украинских соцсетей и сайтов, иногда через общение с детьми
Об этом рассказала во время брифинга в Медиацентре основательница образовательного проекта #stop_sexтинг и советница по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре - министре цифровой трансформации Анастасия Дьякова .
"Госспецсвязь говорит, что примерно 80% разведывательной информации Россия получает из открытых источников – то есть через социальные сети, через сайты", – говорит Дьякова.
Основательница проекта подчеркивает, что иногда РФ получает информацию от украинских детей в интернете.
"Мы имеем в Украине случаи, когда Россия налаживала в интернете контакт с нашими детьми, и разными вариантами получала через них информацию. Поэтому мы учим детей, что можно публиковать, что нельзя, с кем можно, а с кем нельзя общаться. Это очень важные моменты, которые нужно проговаривать с детьми", - подчеркнула Дьякова.
Родителей просят говорить с детьми о безопасности в интернете и контролировать контент, который они смотрят, добавила основательница образовательного проекта #stop_sexтинг.
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