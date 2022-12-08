Об этом рассказала во время брифинга в Медиацентре основательница образовательного проекта #stop_sexтинг и советница по вопросам защищенности человека в интернете при вице-премьер-министре - министре цифровой трансформации Анастасия Дьякова .

"Госспецсвязь говорит, что примерно 80% разведывательной информации Россия получает из открытых источников – то есть через социальные сети, через сайты", – говорит Дьякова.

Основательница проекта подчеркивает, что иногда РФ получает информацию от украинских детей в интернете.

"Мы имеем в Украине случаи, когда Россия налаживала в интернете контакт с нашими детьми, и разными вариантами получала через них информацию. Поэтому мы учим детей, что можно публиковать, что нельзя, с кем можно, а с кем нельзя общаться. Это очень важные моменты, которые нужно проговаривать с детьми", - подчеркнула Дьякова.

Родителей просят говорить с детьми о безопасности в интернете и контролировать контент, который они смотрят, добавила основательница образовательного проекта #stop_sexтинг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb