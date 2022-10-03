Это расследование издания AP обнародовало у себя на сайте.

После заявления украинских дипломатов Москва прокомментировала это обвинение, назвав его "ложным и безосновательным". Кроме этого, генпрокурор Ливана принял сторону Кремля и заявил, что 10 тыс. тонн ячменной и пшеничной муки не были украдены, и разрешил судну разгрузиться.

Однако расследование, проведенное The Associated Press и документальной программой-расследователем PBS "Frontline", показало, что принадлежащая Сирии Laodicea является частью сложной контрабандной операции, управляемой Россией, похитившей украинское зерно на сумму не менее 530 миллионов долларов.

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Сообщается, что AP использовало спутниковые изображения и данные морских радиотранспондеров, чтобы отследить три десятка судов, совершавших более 50 рейсов, перевозя зерно с оккупированных Россией территорий Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран. Журналисты просмотрели транспортные манифесты, искали публикации в социальных сетях и интервьюировали фермеров, грузоотправителей и официальных лиц компаний, чтобы раскрыть подробности массовой контрабанды.

7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов , чтобы оно не попадало в Европу.

2 октября в рамках "зерновой инициативы" в порт Черноморск прибыло пятое судно под загрузку, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН.

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