РФ похитила украинское зерно на $530 млн и направляет деньги от продаж на войну, - расследование
Летом прошлого года балкер Laodicea пришвартовался в Ливане, после чего украинские дипломаты заявили, что судно перевозило украденное Россией зерно, и призвали ливанских чиновников конфисковать его
Это расследование издания AP обнародовало у себя на сайте.
После заявления украинских дипломатов Москва прокомментировала это обвинение, назвав его "ложным и безосновательным". Кроме этого, генпрокурор Ливана принял сторону Кремля и заявил, что 10 тыс. тонн ячменной и пшеничной муки не были украдены, и разрешил судну разгрузиться.
Однако расследование, проведенное The Associated Press и документальной программой-расследователем PBS "Frontline", показало, что принадлежащая Сирии Laodicea является частью сложной контрабандной операции, управляемой Россией, похитившей украинское зерно на сумму не менее 530 миллионов долларов.
Читайте также: Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу, – Зеленский
Сообщается, что AP использовало спутниковые изображения и данные морских радиотранспондеров, чтобы отследить три десятка судов, совершавших более 50 рейсов, перевозя зерно с оккупированных Россией территорий Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран. Журналисты просмотрели транспортные манифесты, искали публикации в социальных сетях и интервьюировали фермеров, грузоотправителей и официальных лиц компаний, чтобы раскрыть подробности массовой контрабанды.
-
7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов , чтобы оно не попадало в Европу.
-
2 октября в рамках "зерновой инициативы" в порт Черноморск прибыло пятое судно под загрузку, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.36
Покупка 40.36Продажа 41.36
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное