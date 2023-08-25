РФ похитила из ВОТ Украины по меньшей мере 3,7 млн тонн зерна, - Нацсопротивление

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что только из Запорожской области россияне похитили 1,4 миллиона тонн зерна.

"Все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных. Дальше зерно перепродается причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в самой РФ", - говорится в сообщении.

В Нацсопротивлении отметили, что всех причастных к краже украинского зерна ждет ответственность согласно действующему законодательству Украины.