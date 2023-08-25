РФ похитила из ВОТ Украины по меньшей мере 3,7 млн тонн зерна, - Нацсопротивление
Россияне похитили с временно оккупированной территории Украины, за исключением Крыма, по меньшей мере, 3,7 миллиона тонн украинского зерна
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что только из Запорожской области россияне похитили 1,4 миллиона тонн зерна.
"Все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных. Дальше зерно перепродается причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в самой РФ", - говорится в сообщении.
В Нацсопротивлении отметили, что всех причастных к краже украинского зерна ждет ответственность согласно действующему законодательству Украины.
- Урожай зерна, собранный на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, россияне активно транспортируют через порты в Крыму.
- 16 августа стало известно, что российские захватчики отправили очередной корабль РФ с полутора тысяч тонн украинского зерна из оккупированного Мариуполя.
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