Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Была осуществлена переброска носителей таких средств, а что касается непосредственно ядерного оружия, они объявляли, что такое будет происходить. По состоянию на сейчас переброски нет, но это не значит, что это не может произойти в ближайшей перспективе", - сказал Наев.

Он отметил, что ВСУ следят за обстановкой и ситуацией с ядерным вооружением на территории Беларуси

"Мы отмечаем определенные действия ВС РФ, которые связаны с вопросами возможного размещения ядерного оружия на территории Беларуси, полностью владеем этой обстановкой, принимаем соответствующие адекватные меры по снижению рисков в пределах тех сил, которые у нас есть", - говорит генерал- лейтенант.