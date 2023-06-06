РФ пока перебросила в Беларусь только носители, ядерного оружия нет, - Наев
Россия перебросила в Беларусь только носители, однако нельзя исключать, что в будущем она может поставить туда и само ядерное оружие
Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Была осуществлена переброска носителей таких средств, а что касается непосредственно ядерного оружия, они объявляли, что такое будет происходить. По состоянию на сейчас переброски нет, но это не значит, что это не может произойти в ближайшей перспективе", - сказал Наев.
Он отметил, что ВСУ следят за обстановкой и ситуацией с ядерным вооружением на территории Беларуси
"Мы отмечаем определенные действия ВС РФ, которые связаны с вопросами возможного размещения ядерного оружия на территории Беларуси, полностью владеем этой обстановкой, принимаем соответствующие адекватные меры по снижению рисков в пределах тех сил, которые у нас есть", - говорит генерал- лейтенант.
- 25 мая Виктор Хренин и Министр обороны России Сергей Шойгу подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- Вскоре после этого самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в стране.
- Позже Хренин заявил, что расположение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.
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