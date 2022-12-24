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РФ погрузится в смуту и распадется, - социолог Яковенко

24 декабря, 2022 суббота
21:30
война с Россией

В какой-то недалекий период Россия как исторический проект в нынешних пределах перестанет существовать – это станет закономерным результатом его существования

Об этом сказал российский журналист и социолог Игорь Яковенко в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Россия имеет абсолютный иммунитет к количеству погибших. Более того, в России нынешней - это принципиальное отличие от советской России - сформировался принципиально иной антропологический тип: в отличие от "человека советского" это "человек путинский". В России сегодня не имеет никакого значения, сколько погибло, – наоборот, количество погибших является предметом гордости: чем больше погибло, тем величественнее подвиг", - подчеркнул он.

По мнению Яковенко, Путин может уничтожить в этой войне триста тысяч, может, миллион – никакой реакции на это не будет.

"Реакция будет на потерю территории. Россия как имперское государство это фактически государство, которое служит для охраны этой огромной территории. Россияне гордятся своей территорией, своей огромностью и ради этой территории готовы идти на жертвы - конечно, на чужие жертвы. Поэтому на количество погибших никакой реакции не будет. Реакция будет на потерю территории, потеря территории вполне может повлечь что-то в вооруженных силах, в силовых структурах, при том, что с самого начала руководство, генералитет не поддерживали эту войну, понимали, что это глупость", - отметил социолог. .

Он считает, что Путин принял единоличное решение о начале войны и в результате имеет то, что имеет.

"Первый сценарий – инерционный, делающий войну застойной, затяжной, где линией фронта будет российско-украинская граница – международно признанная, подчеркиваю. Не линия столкновения, как было восемь лет, а международно признанная граница будет линией фронта. Второй вариант – это погружение России в смуту. И это вполне реальный вариант, который угрожает и неизбежно закончится распадом России. Это третий исторический этап развала Российской империи, закономерный результат существования российского проекта в истории. Как социолог, как исследователь России, я утверждаю, что в конце концов именно этот сценарий будет реализован", - добавил Яковенко

По его мнению, распад Российской империи неизбежен.

"Сроки назначать – безответственно, это не предмет точных прогнозов. Но в какой-то недалекий период Россия как исторический проект в тех пределах, которые мы видим сегодня, перестанет существовать. Такое случается, империи смертны. Причем особенно такие империи, как Российская империя, всегда смертны" внезапно", - подытожил социолог.

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Россия
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