РФ подтягивает резервы по направлению продвижения ВСУ на Юге, - ОК
Оккупационные войска РФ стягивают живую силу и технику на направление продвижения Вооруженных Сил Украины на Юге
Об этом сообщают в ОК "Юг" в фейсбуке.
Силы обороны продолжают активные деяния, а противник ведет оборону и пробует удержать занятые рубежи.
"Враг наносит системное огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и по прилегающим общинам. Тыловые районы продолжает атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.
Для предотвращения продвижения украинских войск оккупанты минуют местность.
Отмечается, что на направление продвижения украинских Сил обороны враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.
- Ранее украинские морпехи показали, как самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика" уничтожают россиян на Юге страны.
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