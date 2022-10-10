Об этом сообщают в ОК "Юг" в фейсбуке.

Силы обороны продолжают активные деяния, а противник ведет оборону и пробует удержать занятые рубежи.

"Враг наносит системное огневое поражение по нашим позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и по прилегающим общинам. Тыловые районы продолжает атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

Для предотвращения продвижения украинских войск оккупанты минуют местность.

Отмечается, что на направление продвижения украинских Сил обороны враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.

Ранее украинские морпехи показали, как самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика" уничтожают россиян на Юге страны.

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