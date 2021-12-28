РФ подтвердила переговоры с США по "гарантиям безопасности" 10 января
МИД РФ подтвердил, что российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" будут проведены в Женеве 10 января 2022 года
Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник, 28 декабря, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что основной день для двусторонних российско-американских консультаций в Женеве назначен на 10 января 2022 года.
По мнению Рябкова, стороны не решат всех вопросов "гарантий безопасности" за одну встречу.
Он добавил, что после переговоров с США будут проведены консультации РФ и НАТО состоятся в Брюсселе.
- Ранее Белый дом сообщал, что переговоры США и РФ по Украине запланированы на 10 января.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.56Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное