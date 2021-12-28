РФ подтвердила переговоры с США по "гарантиям безопасности" 10 января

Об этом сообщает ТАСС.



Во вторник, 28 декабря, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что основной день для двусторонних российско-американских консультаций в Женеве назначен на 10 января 2022 года.



По мнению Рябкова, стороны не решат всех вопросов "гарантий безопасности" за одну встречу.



Он добавил, что после переговоров с США будут проведены консультации РФ и НАТО состоятся в Брюсселе.

Ранее Белый дом сообщал, что переговоры США и РФ по Украине запланированы на 10 января.