РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
Российские спецслужбы подготовили информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова
Об этом сообщает Главное управление разведки.
"Российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым технологам новую методичку нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе. В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", - ГУР.
В разведке поделились основными фейками из кремлевской методики:
- "Коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАСа";
- "Украина использует зерновой коридорз" для незаконной торговли оружием";
- Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием;
- Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием.
По словам ГУР, цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров.
"Распространение врагом указанных фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора РФ, направленных на дискредитацию Украины. С этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАСа отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.
Разведка предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения нарративов, продвигаемых российской пропагандой.
- Z-каналы в telegram запустили фейк, что якобы главной задачей нововведенных маршалов в украинских поездах будет не контроль безопасности, а выявление "нелояльных к президенту Украины Владимиру Зеленскому пассажиров".
- Российские оккупанты с помощью искусственного интеллекта создают фейковые телесюжеты, в которых речь идет о якобы применении графиков отключений света в Украине.
- Министр обороны террористической РФ Сергей Шойгу продвигает фейковый нарратив о российской ПВО, якобы сбившей 24 украинских самолета за 5 дней.
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