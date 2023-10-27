РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Российские спецслужбы создали и разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым технологам новую методичку нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе. В рамках очередной кампании по дискредитации Украины запланирована, в частности, информационная атака против министра обороны Рустема Умерова", - ГУР.

В разведке поделились основными фейками из кремлевской методики:

"Коррумпированная Украина продает оружие террористам ХАМАСа";

"Украина использует зерновой коридорз" для незаконной торговли оружием";

Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием;

Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием.

По словам ГУР, цель новой информационной кампании врага остается неизменной – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров.

"Распространение врагом указанных фейков свидетельствует об активизации усилий государства-агрессора РФ, направленных на дискредитацию Украины. С этой же целью российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАСа отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.

Разведка предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения нарративов, продвигаемых российской пропагандой.