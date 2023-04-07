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РФ поддерживает псевдоволонтеров на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

7 апреля, 2023 пятница
05:05
война с Россией

Российские пропагандисты создают сеть "волонтерских движений" на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Сейчас россияне активно выдают гранты на "волонтерство" на временно захваченных землях. Помимо этого, оккупанты финансируют проекты по киберспорту и отдыху детей. То есть, таким образом они пытаются как имитировать поддержку оккупации со стороны местных, так и ассимилировать молодежь", - рассказали в ЦНС.

  • 6 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты набирают подростков призывного возраста в так называемую "добровольческую дружину", где учат их воевать.
Украина
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оккупированные территории
Запорожская область
Харковщина
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