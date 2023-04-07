РФ поддерживает псевдоволонтеров на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Российские пропагандисты создают сеть "волонтерских движений" на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Сейчас россияне активно выдают гранты на "волонтерство" на временно захваченных землях. Помимо этого, оккупанты финансируют проекты по киберспорту и отдыху детей. То есть, таким образом они пытаются как имитировать поддержку оккупации со стороны местных, так и ассимилировать молодежь", - рассказали в ЦНС.
- 6 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты набирают подростков призывного возраста в так называемую "добровольческую дружину", где учат их воевать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.99
Покупка 36.99Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное