РФ поддерживает псевдоволонтеров на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Сейчас россияне активно выдают гранты на "волонтерство" на временно захваченных землях. Помимо этого, оккупанты финансируют проекты по киберспорту и отдыху детей. То есть, таким образом они пытаются как имитировать поддержку оккупации со стороны местных, так и ассимилировать молодежь", - рассказали в ЦНС.