РФ поддержит "референдумы" на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья
Об этом он заявил в своем обращении, передает RTVI.
"Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли высказать свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - сказал он. Владимир Путин.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести референдумы о "присоединении" к РФ.
- 21 сентября Институт изучения войны сообщил, что псевдореферендумы не помогут РФ изменить ситуацию с комплектацией армии, однако приведут к усилению ядерного шантажа
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