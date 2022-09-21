Об этом он заявил в своем обращении, передает RTVI.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, чтобы люди могли высказать свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим", - сказал он. Владимир Путин.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести референдумы о "присоединении" к РФ.

21 сентября Институт изучения войны сообщил, что псевдореферендумы не помогут РФ изменить ситуацию с комплектацией армии, однако приведут к усилению ядерного шантажа

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