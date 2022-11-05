РФ поддержала резолюцию, в которой ее осудили за неонацизм, - Кислица
Российский посол в ООН Василий Небензя поддержал резолюцию ООН о борьбе с неонацизмом в мире, в которой саму Россию осудили за неонацизм
Об этом в твиттере сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Он отметил, что с 2005 года Россия ставит на голосование манипулятивную резолюцию по борьбе с неонацизмом в мире. В этом году в резолюцию была внесена поправка о том, что РФ пыталась оправдать полномасштабное вторжение в Украину уничтожением неонацизма.
"Сегодня доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница РФ в ООН", - написал Кислица.
Посол России в ООН Василий Небензя проголосовал за резолюцию с этой поправкой. Сам текст содержит следующее: "Российская Федерация пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом".
- 3 ноября Совбез ООН не поддержал резолюцию России о поиске "биологического оружия" в Украине.
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