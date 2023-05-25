РФ подделала данные отслеживания судов, сформировав в Черном море 65-километровый символ "Z"
С 14 мая 2023 г. данные автоматической идентификационной системы (АИС) коммерческих судов были дистанционно подделаны, чтобы создать впечатление 65-километрового российского пропагандистского символа "Z" в Черном море
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Анализ, проведенный Geollect, показывает, что с середины мая данные автоматической идентификационной системы (АИС) коммерческих судов были отдаленно подделаны, чтобы создать иллюзию 65-километрового российского символа "Z". Аналитики указывают, что пророссийские субъекты, вероятно, совершили подлог как информационную операцию, предположительно, с целью поддержать моральный дух россиян накануне ожидаемого контрнаступления со стороны Украины.
"Подделка АИС увеличивает риск морских аварий. Несмотря на виртуальные информационные операции России в Черном море, ее физический флот остается уязвимым", - добавляют специалисты, напоминая, что 24 мая атаке подвергся российский разведывательный корабль "Иван Хурс".
АИС используется для отслеживания судов, в том числе для обеспечения их безопасности. Следы на изображении указывают на скорость судна до 102 узлов (188 км/ч), что свидетельствует о том, что они были поддельными.
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