РФ подбила корабль под флагом Молдовы в Черном море, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия подбила в Черном море корабль под флагом Молдовы
Об этом Залужный написал в Facebook.
"Бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет", - написал Залужный.
- Напомним, ранее российский военный корабль атаковал украинский остров Змеиный, в результате чего погибли 13 пограничников, отказавшихся сдаться и ответившие оккупантам пожеланием идти на **й.
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