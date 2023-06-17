Об этом пишет "Медиазона", ссылаясь на данные, собранные по открытым источникам вместе с "Русской службой BBC" и волонтерами.

Согласно этой оценке, с 5 января по 8 февраля 2023 года в Украине погибли 2504 человека, а в первые недели вторжения, с 24 февраля по 30 марта 2022 года, погибли 2175 человек.

В начале вторжения Россия вела наступление на нескольких направлениях, а в первые недели 2023 года – преимущественно в Бахмуте и Угледаре.

Самые массовые потери, согласно подсчету журналистов, Россия понесла на второй неделе войны, с 3 по 9 марта 2022 года, когда погибли 599 человек. Во время боев в Бахмуте и Угледаре российские силы несли сравнительные потери – так, с 26 января по 1 февраля 2023 года погиб 541 человек, а со 2 по 8 февраля – 559 человек.

Как отмечает "Медиазона", данные за 2023 год неполны, поскольку о многих потерях становится известно с задержкой. "Подтвержденные потери как за январь 2023 года, так и за другие месяцы этого года возрастут в ближайшее время", - отмечает издание.

С 24 февраля 2022 года по 12 июня 2023 года, по подсчетам журналистов, подтверждена гибель 25 528 россиян, участвовавших во вторжении в Украину, но реальные потери значительно выше.

В декабре 2022 года войска России начали широкое наступление на нескольких направлениях на Донбассе, но потерпели неудачу на ряде из них. В январе 2023 г. силы РФ начали наступление на Угледар, захватили несколько ближайших населенных пунктов, но в феврале с большими потерями отошли.

В битве за Бахмут участвовали наемники ПВК Вагнера, в том числе бывшие заключенные, завербованные в российских колониях для участия в войне в Украине. В конце мая 2023 года бойцы ПИК объявили о захвате Бахмута и покинули город, уступив место регулярным частям армии РФ.

В Минобороны Великобритании считают, что с мая 2022 года в Бахмуте погибли или получили ранения более 60 тысяч россиян. По данным США, с декабря 2022 по май 2023 года в Бахмуте погибли около 10 тысяч наемников ПВК Вагнера.

В середине февраля стало известно, что под Угледаром армия РФ начала масштабное наступление, но ВСУ разбили большую колонну кафиров. После этого атака прекратилась.

Что известно о "захвате" Бахмута

20 мая главарь российского ПВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут .

21 мая президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек.

23 мая Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ежедневные потери РФ в Бахмуте достигают 200 человек убитыми и ранеными.

24 мая основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил , что в боях за Бахмут погибло 20 тыс. российских наемников.

25 мая террорист заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр на вечер 31 мая, под контролем Сил обороны остаются окрестности города Бахмут в юго-западной части. Также ВСУ контролируют вход в сам город.

Согласно информации Маляр, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена, но оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Утром 1 июня Пригожин выложил видео, где заявил, что основная часть его бойцов выходит в тыловые районы Бахмута.